الثني يبحث توفير الاحتياجات الخدمية للجفرة مع أعيان ومشائخ البلدية

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في بنغازي اليوم، مع أعيان ومشائخ بلدية الجفرة، احتياجات بلدية الجفرة في كافة القطاعات الخدمية.

وبحسب بيان للحكومة الموقتة، فإن اللقاء حضره عضو مجلس النواب عن الدائرة إسماعيل الشريف، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، وعدد من أعضاء المجلس التسييري للبلدية.

وخلص اللقاء إلى تحديد المشاريع المستهدفة والعاجلة وكيفية تنفيذها عن طريق لجنة استقرار منطقة الجنوب ومشروعات رئاسة مجلس الوزراء.

كما ناقش الاجتماع الاحتياجات الضرورية لمنطقة الفقهاء ومنطقة زلة، بالإضافة إلى منطقة ودان وسوكنة هون.

وأكد الثني، أن الحكومة الموقتة، لن تتوان عن تقديم كافة الخدمات لبلدية الجفرة والفروع البلدية التابعة لها بما يخدم المواطن.

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