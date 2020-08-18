بعد لقاء المشير حفتر.. رئيس اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر يبحث مع السراج سبل معالجة الأوضاع الإنسانيّة في ليبيا

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسيّ فائز السراج اليوم الثلاثاء رئيس اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر بيتر مورير والوفد المرافق، الذي ضمّ الرئيس الإقليميّ في أفريقيا، ورئيس بعثة اللجنة الدوليّة في ليبيا، ومسؤول العلاقات، بحضور وكيل عام وزارة الصحّة في حكومة الوفاق محمد هيثم.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلاميّ لحكومة الوفاق سبل تعزيز التعاون بين حكومة الوفاق واللجنة الدوليّة للصليب الأحمر، ومساهمة اللجنة الدوليّة بمعالجة الأوضاع الإنسانيّة الناجمة عن الازمة الراهنة.

كما تعرّف الوفد الزائر على الإجراءات الوقائيّة والاحترازية المتّبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19 ” خاصّة بأماكن الهجرة غير الشرعيّة وموسّسات الإصلاح والتأهيل.

وتابع الاجتماع عمليّات التنسيق بين اللجنة الدوليّة وجمعيّة الهلال الأحمر الليبيّ ووزارة الصحّة في عدد من الملفات وفي مقدمتها ملف النازحين وإزالة الألغام ودعم البنية التحتيّة في الأماكن المتضرّرة.

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