الاتحاد الأوروبي يخصص 10 ملايين لدعم الاستقرار والتماسك الاجتماعي في ليبيا.

أخبار ليبيا – متابعات

خصص الاتحاد الأوروبي، مبلغ 10 ملايين يورو كتمويل إضافي لمبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجديدة لدعم الاستقرار والوحدة والتماسك الاجتماعي في ليبيا.

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا في بيانها اليوم الثلاثاء، أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم الحوار السلمي والمصالحة بين المجتمعات لتحسين الوئام الاجتماعي والوحدة الوطنية.

وقالت البعثة، إنه مع هذا التمويل الجديد من الاتحاد الأوروبي، ستستمر مبادرة الأمم المتحدة الإنمائي بشأن دعم الاستقرار والوحدة والتماسك الاجتماعي في ليبيا في دعم ثلاثة مشاريع تكميلية قائمة، وهي صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، والمصالحة الوطنية، والانتخابات المحلية، مع تقديم مشروع جديد لمنع التطرف العنيف والذي سيساعد المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وأكدت البعثة، أن الشراكة المستمرة بين الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تركز في هذه المبادرة الجديدة على تعزيز قدرات البلديات، التي تعمل مع مجتمعاتها المحلية لتأسيس بيئة سلمية والحفاظ عليها من خلال تحقيق السلام ودعم اتفاقيات السلام المحلية.

وأشارت البعثة، إلى أن ذلك سيعزز الفرص ويمهد الطريق للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الفئات السكانية الأكثر ضعفاً في ليبيا، مع دعم الهدف المشترك المتمثل في التعايش والاستقرار.

وأضافت البعثة، أن هذه المبادرة تهدف كذلك إلى تعزيز التقدم نحو أهداف الاستقرار المحلية المشتركة، مؤكدة أنه من خلال إعادة الخدمات الأساسية وجهود المصالحة والنهوض بالحوار السلمي على مستوى المجتمع بالتعاون مع المجتمع المدني، سيتحسن التماسك الاجتماعي مستوى المعيشة عند لليبيين؛ وهذا بدوره يجب أن يمهد الطريق لانتخابات بلدية ذات مصداقية وحكم محلي أقوى.

وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، أن هذه المبادرة ستركز على تعزيز جهود البلديات لمنع التطرف العنيف من خلال زيادة الوعي بمخاطر التطرف ومجابهة الرسائل المتطرفة في المجتمعات، كما تسعى المبادرة الجديدة إلى زيادة تعزيز السلام والمصالحة الوطنية، وفق نص البيان.

ونوه البيان، إلى أنه رغم الانقسامات السياسية العميقة القائمة في ليبيا، إلا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية وممثلي الحكومة، قد أحرزوا تقدماً في تحقيق الاستقرار في المناطق المتضررة من النزاع لتحسين حياة السكان الأكثر احتياجاً.

ومن جانبه، صرح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيراردو نوتو قائلا: “يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار في ليبيا، حيث يمكن للناس الوصول إلى الخدمات الأساسية والعيش في وئام واختيار قادتهم المحليين بطريقة ديمقراطية. يسعدنا تلقي هذه المساهمة المهمة ومواصلة العمل بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم السلطات المحلية وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة وأهداف التنمية المستدامة في المجتمعات الليبية”.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا آلان بوجيجا: “نرحب بهذه الشراكة المستمرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. نحن نؤمن بشكل كامل بدور السلطات المحلية الرئيسي في تحقيق الاستقرار في ليبيا. من خلال هذه المبادرة المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نعيد تأكيد دعمنا الدؤوب للانتقال الديمقراطي السلمي في ليبيا”.

وسيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي كشركاء موثوقين للمجتمعات في جميع أنحاء ليبيا، بتعبئة دعمهما لضمان التقدم الإيجابي نحو أهداف الاستقرار المحلي ومواصلة المساهمة في تحقيق السلام والمصالحة والتماسك الاجتماعي، بحسب ما ذكر بيان البعثة الأوروبية في ليبيا.

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