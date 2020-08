الزغيد” لـ” ليبيا 24″: البعثة الأممية تغض الطرف عن التدخل التركي والقطري في ليبيا

خاص ليبيا 24

اعتبر عضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، أن زيارة وزيرا الدفاع القطري خالد

العطية والتركي خلوصي آكار إلى العاصمة طرابلس انتهاك للسيادة الليبية، مؤكدا أنها

ليست الأولي ولن تكون الأخير، متهما البعثة الأممية بغض الطرف عن التدخل القطري

التركي في ليبيا.

وأكد الزغيد، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن ما تقوم به دويلة

قطر التي وصفها بالإخوانية وتركيا العثمانية الداعمتين للإرهاب في ليبيا وبعض

الدول الأفريقية الأخرى يزعزع الأمن في ليبيا، مشيرا إلى أنه مُخطط ومشروع الموساد

الصهيوني بدعم أمريكي.

وأردف الزغيد، أن زيارة الوزيران التركي والقطري للعاصمة طرابلس، ودعمهما

للمشروع الإخواني وإرسالهم للإرهابيين، والسلاح والعتاد والطائرات المُسيرة لا

يخفي على أحد وأمام مرئي ومسمع بعثة لأمم المُتحدة للدعم في ليبيا، معتبرا

“أن البعثة الأممية في نوم عميق، أو تنظر بعين واحدة أو تغض الطرف عن التدخل

التركي والقطري في ليبيا”

وأكد الزغيد، ” أن تركيا وقطر لا تستطيعان العدوان على قاعدة الجفرة

ومدينة سرت حتي ولو عقدتا اتفاق مع حكومة الوفاق غير المعتمدة”، مشددا على أن

“مدينة سرت وقاعدة الجفرة خط أحمر” .

وأعرب عن أسفه من استغلال تركيا وقطر لبعض المطارات الليبية مثل مطار مصراته

وامعيتيقة وموانيها مثل مصراتة وطرابلس بسبب ما يُسمي بالمجلس الرئاسي نتاج

اجتماعات واتفاق الصخيرات المغربية تلك المسرحية الهزلية التي أدخلت ليبيا في هذا

النفق المُظلم”.

