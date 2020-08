أعلنت اللجنة الإستشارية الطبية الجبل الأخضر، اليوم

الثلاثاء، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا في مدينة البيضاء، ليصبح إجمالي

الإصابات منذ تسجيل أول حالة بالجبل الأخضر إلى 26 حالة،و 3 حالات وفاة .

