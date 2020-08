أعلنت لجنة مكافحة كورونا في الزنتان، الثلاثاء، فرض حظر التجول من ال7 مساء إلى ال7 صباحًا بدء من غدا الأربعاء مع إغلاق مداخل المدينة لمدة 15 يوما.

The post عاجل// فرض حظر التجول في الزنتان من 7 مساء إلى 7 صباحا وإغلاق مداخل المدينة لمدة 15 يوما appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24