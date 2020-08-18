السوق الموازية: الدينار يصعد بقوة أمام العملات الأجنبية في التعاملات المسائية

ارتفع الدينار الليبي بشكل ملحوظ في التعاملات المسائية أمام الدولار الأميركي، ليسجل الأخير 6.20 دينار، مقارنة بـ6.68 دينار ظهر اليوم.

وكان الدينار انخفض صباح اليوم أمام العملة الأميركية بواقع 28 قرشًا مقارنة بالسعر المسجل أمس الإثنين.

السوق الموازية: ارتفاع كبير للدولار أمام الدينار

كما تراجع اليورو ليسجل 7.35 دينار، مقابل 7.75 دينار في التعاملات الصباحية، وسجل الجنيه الإسترليني 8.15 دينار، مقابل 8.50 دينار ظهر اليوم.

كذلك صعدت العملتان التركية والتونسية، وسجلت الليرة التركية 0.86 دينار مقابل 0.89 دينار، والدينار التونسي 2.27 دينار مقابل 2.40 دينارظهر اليوم

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