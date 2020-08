على محمود: مؤسسة الاستثمار خسرت نحو 4.1 مليار دولار لوضعها في القائمة السوداء 2011

قال رئيس

المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، الثلاثاء، إن المؤسسة خسرت ما يقرب من 4.1

مليار دولار في صورة عوائد محتملة بسبب وضعها في القائمة السوداء وتجميد أصول

بقيمة 67 مليار دولار منذ

سنة2011.

وأضاف محمود في تصريحات صحفية، أنه سيطلب من الأمم المتحدة السماح باستثمار سيولة بالمليارات في حسابات المؤسسة، مؤكدا أنه من الأفضل الاستفادة من وضع السوق والاستثمار في الوقت الراهن.

ومن الجدير بالذكر أن ليبيا قد طالبت في وقت سابق مجلس الأمن بالموافقة على استثناء المؤسسة الليبية للاستثمار من العقوبات سنة 2016، لكن الطلب قوبل بالرفض لرغبة الأمم المتحدة في أن ترى حكومة مستقرة في البلاد قبل الموافقة على رفع العقوبات.

