لمواجهة كورونا .. إفتتاح مركز للحجر الصحي في بلدية اجخرة

أعلنت إدارة الخدمات الصحية اجخرة، اليوم الثلاثاء، عن إفتتاح
مركز للحجر الصحي داخل البلدية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا .
وأوضح مكتب الإعلام بإدارة الخدمات الصحية اجخرة، في
منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك”، أن المركز
تم تجهيزه بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فينترسهال الالمانية، مبينا
أنه تم افتتاحه يوم أمس الاثنين، وبسعة 20 سريراً موزعة على قسمين قسم خاص للرجال وقسم
خاص للنساء .
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