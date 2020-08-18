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لمواجهة كورونا .. إفتتاح مركز للحجر الصحي في بلدية اجخرة

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت إدارة الخدمات الصحية اجخرة، اليوم الثلاثاء، عن إفتتاح
مركز للحجر الصحي داخل البلدية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا .

وأوضح مكتب الإعلام بإدارة الخدمات الصحية اجخرة، في
منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك”، أن المركز
تم تجهيزه بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فينترسهال الالمانية، مبينا
أنه تم افتتاحه يوم أمس الاثنين، وبسعة 20 سريراً موزعة على قسمين قسم خاص للرجال وقسم
خاص للنساء .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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