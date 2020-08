لمواجهة كورونا .. إفتتاح مركز للحجر الصحي في بلدية اجخرة

أعلنت إدارة الخدمات الصحية اجخرة، اليوم الثلاثاء، عن إفتتاح

مركز للحجر الصحي داخل البلدية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا .

وأوضح مكتب الإعلام بإدارة الخدمات الصحية اجخرة، في

منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك”، أن المركز

تم تجهيزه بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فينترسهال الالمانية، مبينا

أنه تم افتتاحه يوم أمس الاثنين، وبسعة 20 سريراً موزعة على قسمين قسم خاص للرجال وقسم

خاص للنساء .

