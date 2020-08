النمروش : توصلنا إلى اتفاق مع قطر لإرسال مستشارين عسكريين إلى طرابلس

أعلن وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق غير المعتمدة، صلاح

النمروش، اليوم الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع قطر وتركيا على إرسال مستشارين

عسكريين إلى طرابلس، لدعم قوات الوفاق في قتالها ضد الجيش .

وبحسب وكالة ” فرانس برس”، والتي نقلت عن

النمروش قوله إنه تم الإتفاق مع وزيري الدفاع التركي خلوصي آكار والقطري خالد العطية

على التعاون الثلاثي في بناء المؤسسة العسكرية في مجالي التدريب والاستشارات،

مبينا أن الاتفاق يشمل أيضا إرسال مستشارين عسكريين قطريين إلى ليبيا، إضافة إلى إتاحة

تدريب قوات الوفاق في كليات العسكرية بالبلدين . على حد قوله .

وتعد هذه المرة الأولى التي تُبرم فيها حكومة الوفاق غير

المعتمدة اتفاقا مع قطر على الصعيد العسكري، حيث وقعت اتفاقات ثنائية أمنية وبحرية

مع تركيا في إطار التعاون العسكري .

وكان بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراح، قد أعلن أن السراج عقد اجتماعاً مع الوزيرين

التركي والقطري، أمس الاثنين، بحث خلاله مستجدات

الأوضاع في ليبيا والتحشيد العسكري شرق سرت ومنطقة الجفرة .

