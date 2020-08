عقد عميد بلدية سبها الشاوش غربال، اجتماعاً اليوم

الثلاثاء، مع عدد من مسؤولي الرياضة في المنطقة الجنوبية لمناقشة مشاكل الأندية

والعراقيل التي تواجه الشباب و الرياضة في الجنوب ومدينة سبها .

وأوضحت بلدية سبها، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية

بموقع التواصل الإجتماعي” فيسبوك”، أن الاجتماع عقد بديوان المجلس البلدي

بسبها، مبينة أنه ضم كلا من عميد بلدية سبها مع رئيس مجلس الرياضة سبها و رئيس الاتحاد

الفرعي لكرة القدم بالمنطقة الجنوبية و رئيس الاتحاد الفرعي لألعاب القوى بالمنطقة

الجنوبية و رئيس نادي الفروسية سبها ورؤساء أندية ( الشرارة ، القدس ، العلا ، الجزيرة

، تمنهنت ، غدوة ) .

يشار إلى أن الصالة الرياضية

بمدينة سبها هى الصالة الرياضية الوحيدة بمنطقة الجنوب الغربي.

The post سبها تبحث مشاكل الأندية والعراقيل التي تواجه الشباب و الرياضة في الجنوب appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24