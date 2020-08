أعلنت رئيسة اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة، فتحية العريبي، اليوم الثلاثاء، عن نقل الحالات الحرجة من مستشفى الهواري العام إلى برج الأمل بمركز بنغازي الطبي.

وقالت العريبي في بيان عبر الصفحة الرسمية للجنة الطبية الاستشارية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا الاجراء جاء نظرا لوجود خلل في البنية التحتية بمستشفى الهواري، الأمر الذي دعا وعلى وجه السرعة، إلى نقل الحالات الصعبة والذين يحتاجون إلى تنفس صناعي، إلى برج الأمل بمركز بنغازي الطبي، لافتة إلى أن الحالات المتوسطة التي تحتاج إلى رعاية طبية، سيجري استقبالها في مستشفى الهواري العام.

The post العريبي: نقل الحالات الحرجة من مستشفى الهواري إلى مركز بنغازي الطبي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24