القبض علي مدير مستشفي الأطفال ببنغازي بسبب الفساد الإداري وتردي الخدمات

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة التابع للجيش، الثلاثاء،القاء القبض علي مُدير عام مُستشفي الأطفال ببنغازي للفساد الإداري والتسيب والإهمال وتردي الخدمات الطبية التي تُقدم للأطفال.

وقال الجهاز في

بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنه تم تشكيل

لجنة مُشتركة برئاسة جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة وأعضاء مُختصين في

المجال الصحي وتكليفها بالقضاء علي الفساد الإداري والصحي والتسيب بكافة

المُستشفيات العامة في مدينة بنغازي والوقوف علي احتياجاتها وتوفير كل مايلزم

لترتقي الخدمات الطبية بها للمستوي المزعوم .

وأضاف الجهاز أن اللجنة بدأت اليوم بجولة تفتيشية لمُتابعة الوضع الصحي العام لمُستشفي الأطفال بنغازي بعد زخم الشكاوى المُقدمة من ذوي الأطفال المُترددين علي المستشفي فيما يخص الخدمات الطبية الرديئة التي تُقدم لأبنائهم المرضي .

وأوضح الجهاز أن الجولة أسفرت عن رصد عددً من المُخالفات الكارثية يتصدرها اختفاء الأدوية الخاصة بالمُستشفي وتخزينها لخلق بلبله والتسبب بإرباك لسير العمل وإهمال عام في عدد من الأقسام الحساسة من حيث النظافة وتشققات ورطوبة الجدران وعدم الإهتمام بصيانة الإجهزة الطبية المُهمه الواجب عملها بالإضافة لعدم تقديم بعض الخدمات الطبية للمرضي رغم توفرها داخل المشفي بالإضافة إلى المُعاملة السيئة للأطفال وذويهم ما أستوجب وعلي الفور إلقاء القبض علي مُدير المُستشفي ” فوزي محمد سالم بن شتوان ” بصفته المسؤول الأول عن المُخالفات.

وأكد الجهاز أن

مدير المستشفي سيحال للتحقيق وستتم مُحاسبة كُل من ساهم في تردي الخدمات الطبية

بمدينة بنغازي التي أثارت الرأي العام وتأجج الشارع على مسؤولي القطاع الصحي دون اهتمام

بمُناشدة المواطنين لهم.

