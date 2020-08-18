بالفيديو.. حفتر يلتقي مدير المخابرات الحربية المصرية بمقر القيادة العامة

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، مشاهد من لقاء المشير خليفة حفتر، بمدير المخابرات الحربية المصرية اللواء خالد مجاور، داخل مقر القيادة العامة اليوم الثلاثاء.

وأظهرت المشاهد القائد حفتر مع الوفد المصري الذي ضم مجاور وقيادات عسكرية مصرية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الشعبة إن حفتر، تسلم «رسالة هامة» من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأضافت عبر حسابها على موقع «تويتر»، إن رسالة الرئيس المصري سلمها للمشير حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة، مدير إدارة المخابرات الحربية المصرية، اللواء خالد مجاور.

ولم تكشف شعبة الإعلام الحربي عن فحوى الرسالة.

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