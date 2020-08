أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، الثلاثاء، أن تصعيد العدوان التركي بشرق المتوسط موجه ضد الاتحاد الأوروبي ويجب أن يكون هناك تصعيدًا مماثلًا في رد الفعل الأوروبي.

وقال دندياس إن الاستفزازات التركية في شرق المتوسط بمثابة تصعيد وعسكرة للموقف بشكل غير مقبول وتشكل اتجاهًا نحو الفوضى.

وأضاف وزير الخارجية اليوناني أن دعوة تركيا المزعومة إلى الحوار لا تقنع أحدًا لأنها تأتي في ظل ممارستها الابتزاز والتهديد، لافتا إلى أن قائمة العقوبات التي طلبتها بلاده من الاتحاد الأوروبي ضد تركيا قيد الإعداد.

وأضاف دندياس، في تصريحات صحفية، أنه أكد لنظيره الأمريكي مايك بومبيو، مسؤولية تركيا عن التصعيد في منطقة شرق البحر المتوسط، وأن عليها مغادرة الأراضي اليونانية فورًا.

The post دندياس: قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد تركيا قيد الإعداد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24