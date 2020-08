أفادت مصادر صحفية اليوم الثلاثاء، أن هناك أنباء تفيد بأن حرس الموانئ النفطية التابع للجيش أعلن فتح الموانئ النفطية.

