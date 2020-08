أعلن جهاز الحرس البلدي زليتن، الثلاثاء، أن شعبة المخابز ضبطت عدة مخالفات خلال دورية على المخابز داخل نطاق البلدية.

وقال الجهاز في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن المخالفات التى ضبتها شبعة المخابز هي عدم استعمال الغربال وعدم الاهتمام بالنظافة العامة والشخصية ووضع أكياس الدقيق بطريقة غير صحية، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف الجهاز أن هذه الدورية جاءت في إطار متابعته لجميع الانشطة داخل البلدية ومتابعة مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

The post ضبط عدة مخالفات بالمخابز في زليتن appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24