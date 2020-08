ديلمسترو : تركيا وقطر يمضون قدمًا لاحتلال ليبيا بقواعد بحرية وجوية

قال زعيم حزب إخوة إيطاليا والنائب بالبرلمان الإيطالي أندريا

ديلمسترو، اليوم الثلاثاء، إن تركيا وقطر في طريقهما لاحتلال ليبيا من خلال إنشاء القواعد

البحرية والجوية في البلاد .

وأوضح أندريا ديلمسترو، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة ”

نوفا” الإيطالية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع السلطات القطرية يمضون

قدمًا في الاحتلال العسكري لليبيا من خلال قواعد بحرية وجوية، مطالبا حكومة بلاده بالتدخل

بشكل حاسم، ضد تدخلات أردوغان في ليبيا.

وأكد ديلمسترو، على ضرورة أن تخرج الحكومة الإيطالية من حالة

ما وصفها بـ “الخمول الدبلوماسي الدولي “، مُشددًا على أهمية أن تتدخل بشدة

ضد الأهداف التوسعية لأردوغان، التي ترتبط بشكل مقلق بالأصولية القطرية لاحتلال البحر

الأبيض المتوسط.. على حد وصفه .

وصباح أمس الإثنين، زار خالد العطية، وزير الدفاع القطري،

وخلوصي آكار، وزير الدفاع التركي، طرابلس، والتقيا عددا من المسؤولين العسكريين التابعين

لحكومة الوفاق غير المعتمدة .

وعلق خالد المشري، رئيس مايمسي بمجلس الدولة على صورته متوسطاً

“العطية وآكار” قائلاً على حسابه بموقع ” فيسبوك”: ” نستضيف

اليوم شركاءنا وحلفاءنا الذين آمنوا معنا برفعة واستقرار وازدهار هذا الوطن العزيز”

.. على حد قوله.

وتمول قطر إرسال تركيا للمرتزقة السوريين إلى ليبيا من أجل

قتال الجيش، وإثارة الفوضى، ودعم مليشيات الوفاق ، وهو ما أقره مجلس الأمن الدولي،

أكثر من مرة في تقاريره، موضحاً أن التدخل القطري والتركي يعقد الأزمة الليبية ويدمر

البني التحتية ويثير الفوضى.

كما أكد مايسمى بـ” المرصد السوري لحقوق الإنسان”،

أن تركيا نقلت 400 مرتزق سوري إلى قطر للتدريب من أجل نقلهم إلى ليبيا للقتال ضد

الجيش في ليبيا .

وأوضح المرصد، في تقرير له، أن الاستخبارات التركية خدعت نحو 120 من مقاتلي الفصائل

السورية الموالية لأنقرة، واتفقت معهم على أنهم مطلوبون لحماية مؤسسات مدنية في قطر،

إلا أنهم عندما خرجوا من منطقة عفرين السورية إلى تركيا، عرفوا أن وجهتهم الحقيقية

ليست قطر، ولكنها ليبيا بهدف دعم الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وسلط المرصد الضوء ليس فقط على استعانة تركيا بمرتزقة للقتال

مقابل المال، لكن أيضا على خداع المسلحين وإيهامهم بسهولة ما سيقومون به، قبل أن يفاجَؤوا

بالحقيقة .

ووفقا لإحصاءات المرصد، فإن أعداد المرتزقة السوريين الذين

أرسلتهم تركيا إلى ليبيا يبلغ حاليا نحو 17420 مرتزقا، من بينهم 350 طفلا دون سن

18 عاما، وقال المرصد أيضا إن تركيا أرسلت قرابة 10 آلاف مسلح من غير السوريين، من

بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

