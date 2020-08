قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب،

اليوم الثلاثاء، إن تركيا باتت المسيطرة على كافة القواعد العسكرية في الغرب،

مبينا أن قاعدة مصراتة البحرية تأتى على رأس هذه القواعد التى جهزتها لقواتها .

وأوضح المحجوب، في تصريح صحفي، أن الزيارة الأخيرة التى

قام بها وزيرا الوفاع التركي خلوصي آكار والقطري خالد العطية لطرابلس الهدف منها

هو زيادة التواجد العسكري في ليبيا ودعم قوات الوفاق في قتالها ضد الجيش، مشيرا

إلى أن تركيا أقامت قواعد عسكرية بالفعل في مصراته ومعيتيقة، وأن الأمر ليس سرا .

وصباح أمس الإثنين، زار خالد العطية، وزير الدفاع القطري،

وخلوصي آكار، وزير الدفاع التركي، طرابلس، والتقيا عددا من المسؤولين العسكريين التابعين

لحكومة الوفاق غير المعتمدة .

وكان بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراح، قد أعلن أن السراج عقد اجتماعاً مع الوزيرين

التركي والقطري، أمس الاثنين، بحث خلاله مستجدات

الأوضاع في ليبيا والتحشيد العسكري شرق سرت ومنطقة الجفرة .

The post المحجوب : تركيا أصبحت المسيطرة على كافة القواعد العسكرية غرب البلاد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24