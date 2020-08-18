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«الغرابلي»: لن أدخر جهداً حتى يتأسس «الحرس الوطني» لكي نحارب تجار المخدرات والوقود و«داعش»

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم رئيس ما يسمى «المجلس العسكري صبراتة» السابق، الطاهر الغرابلي، إنه لن يقصر في الوصول إلى تأسيس ما سماه بـ”الحرس الوطني” بدعوى “محاربة عصابات تهريب الوقود والبشر والمخدرات” على حد زعمه.

قال “الغرابلي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الثلاثاء: “لن أقتصر جهد في الوصول إلى الهدف وهو تأسيس الحرس الوطني وتكوينة وسيكون على رأس مهامة محاربة عصابات النهب والسرقة تهريب الوقود والبشر وتجارة المخدرات وحليفهم داعش الذي تعاقدوا معه وينموا اليوم في ضلهم، فالرسالة لو لم يجد الفساد الفاسدين بيننا لما أستطاع التغلغل في مفاصل الدولة” على حد قوله.

أضاف قائلاً: “في كل مرة يؤخر الله النصر لأنكم بيننا يا فاسدين ولن ينصرنا الله إلا بالتخلص منكم وبيادقكم ونحن على ذلك عازمون و بإذن الله منتصرون” وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ما صفة هذا المعتوه حتى يفرض علينا الحرس الوطنى ؟ ليس بنائب وليس عضو بالمجلس الرئاسى ؟ هذه هى دولة الفوضى والدولة المدنية التى يدافعون عنها ؟ ولا ندرى ماذا كان يعمل هذا العتل قبل فبراير ؟ وما هى مؤهلاته العلمية حتى يستمع إليه ؟ لكن البلطجة هى سيد الموقف ؟ لا اكثر ولا اقل ؟

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  • انتم مجرمين اجرمتم في حق الليبيين 9 سنوات ارهاب واجرام وظلم وقتل وتهجير وتعذيب … ولا حرس وطنى ولا تصريحات تستطيع اخفاء الحقيقة …انتم مجرمين قطع رؤوسكم واجب شرعي يا حثالة الارض يا كلاب الناتو والاتراك الانجاس يا مجرمين

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