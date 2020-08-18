البعثة الأممية تشيد بنجاح الانتخابات البلدية بمدينة غات

حيت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مواطني مدينة غات على مشاركتهم في الانتخابات البلدية للمدينة، باعتبارها أول انتخابات محلية تجرى في ليبيا خلال العام الحالي.

وقالت ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، “أشيد بالتزام مواطني مدينة غاتانتخاب ممثليهم في المجلس البلدي بشكل ديمقراطي، متحدّين بذلك الصعوبات العديدة التي تواجه مدينتهم وبلادهم في هذه الأوقات العصيبة”.

كما أثنت وليامز، على الجهود التي بذلتها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لإجراء هذه الانتخابات الأولى، لاسيما تطبيقها جميع التدابير الاحترازية الضرورية لحماية النّاخبين وفرق عمل مراكز الاقتراع والجهات الأخرى المعنية بالانتخابات”.