لتوفير الغاز المشغل لمحطات الكهرباء حرس المنشآت النفطية يعلن فتح الموانيء لتصدير مخزونات النفط

أعلن رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للجيش، ناجي المغربي، اليوم الثلاثاء، فتح الموانئ النفطية للتتصرف في النفط والنفط الخام المخزن لاتاحة الفرصة لتوفير الغاز المطلوب للتشغيل ورفع المعاناة عن المواطن.

وأوضح المغربي، في بيان له أن هذا القرار جاء عقب الاجتماع مع عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط جاد الله العوكلي، ورئيس مجلس الإدارة لشركة الخليج للنفط محمد بن شتوان يوم الأحد الماضي.

وأكد المغربي أنه خلال الاجتماع تم مناقشة مواضيع تخص قطاع النفط والغاز والأوضاع الراهنة المتعلقة بعدم توافر الطاقة الكهربائية والانقطاعات المستمرة، ما أثر على الحياة اليومية للمواطن.

وأشار المغربي أن الهدف من القرار هو رفع المعاناة عن المواطن والحفاظ على البنية التحتية بمناطق الانتاج والتصدير والمحافظة على المنشآت النفطية من خزانات وأنابيب الغاز والنفط ومعدات التنقيب، وذلك نظرا لاستمرار تراكم المكثفات المصاحبة للغاز والتي أدت إلى تجاوز القدرة التخزينية وتسبب ذلك في عدم توفير الغاز بالكميات المطلوبة للشركة العامة للكهرباء.

