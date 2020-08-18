الدينار يسجل ارتفاعا ملحوظا أمام العملات الأجنبية بعد الإعلان عن فتح النفط

سجل الدينار الليبي، ارتفاعا ملحوظا في التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، أمام الدولار الأميركي، بعد إعلان الجيش فتح الموانئ النفطية، ليسجل الأخير 6.20 دينارا، مقارنة بـ6.68 دينارا ظهر اليوم،

وأعلن رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي عن السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بتفريغ الخزانات الممتلئة بالموانئ النفطية، بناء على تعليمات القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وأوضح المغربي، في بيان مسجل اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار جاء نظرا لاستمرار تراكم المكثفات المصاحبة للغاز، ما يؤدي إلى تزايد القدرة التخزينية، ويتسبب في عدم توفير الغاز بالكمية المطلوبة للشركة العامة للكهرباء.

وأشار رئيس الجهاز إلى ما انتهى إليه الاجتماع الذي حضره عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط جاد الله العوكلي وررئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان، أول من أمس الأحد، لبحث الأوضاع الراهنة وما يتعلق بقطاع النفط والغاز، وعدم توفر الطاقة الكهربائية والانقطاعات المستمرة ما أثر على الحياة اليومية للمواطن.

وقال المغربي في ختام بيانه إنه لا مانع من فتح الموانئ النفطية للتصرف في النفط الخام المخزن لإتاحة الفرصة لتوفير الغاز المطلوب للتشغيل ولرفع المعاناة عن كاهل المواطن والمحافظة على البنية التحتية للموانئ والمعدات والمنشآت القائمة.

وكان الدينار، قد انخفض صباح اليوم أمام العملة الأميركية بواقع 28 قرشًا مقارنة بالسعر المسجل أمس الإثنين.

كما تراجع اليورو ليسجل 7.35 دينارا، مقابل 7.75 دينارا في التعاملات الصباحية، وسجل الجنيه الإسترليني 8.15 دينار، مقابل 8.50 دينار ظهر اليوم.