«الإعلام الحربي» تنشر صورا من لقاء المشير حفتر ومدير المخابرات المصري

شاركت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، مساء اليوم الثلاثاء، مجموعة من الصور للاجتماع الذي جمع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، ومدير إدارة المخابرات الحربية بجمهورية مصر العربية اللواء خالد مجاور.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن تلقي المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر رسالة هامة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأكد مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عبر حسابه على “تويتر”، أن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر تلقى صباح اليوم الثلاثاء، رسالة هامة من رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف مكتب إعلام القيادة أن رئيس جهاز المخابرات العامة بجمهورية مصر العربية اللواء خالد امجاور هو من سلم الرسالة للقائد العام في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة.