بعثة الامم المتحدة تشيد بـ«عزم مواطني غات» على المشاركة في الانتخابات البلدية

حيَّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عزم وتصميم مواطني غات على ممارسة حقوقهم الديمقراطية بالمشاركة في الانتخابات البلدية للمدينة، في أول انتخابات محلية تجرى في ليبيا خلال العام الحالي.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في بيان للبعثة اليوم، «أشيد بالتزام مواطني مدينة غات، انتخاب ممثليهم في المجلس البلدي بشكل ديمقراطي، متحدّين الصعوبات العديدة التي تواجه مدينتهم وبلادهم في هذه الأوقات العصيبة».

انطلاق انتخابات المجلس البلدي غات

وأثنت وليامز، على الجهود المضنية التي بذلتها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، لإجراء هذه الانتخابات الأولى، لاسيما تطبيقها جميع التدابير الاحترازية الضرورية لحماية النّاخبين وفرق عمل مراكز الاقتراع والجهات الأخرى المعنية بالانتخابات.

وجددت البعثة تأكيد دعمها القوي للشعب الليبي في إجراء الانتخابات البلدية وتعزيز الحوكمة المحلية، ودعمها القوي للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، لدورها الحيوي في ضمان إجراء الانتخابات البلدية بطريقة ديمقراطية ومن خلال عملية شاملة وذات مصداقية.

وانطلقت انتخابات المجلس البلدي في مدينة غات، في التاسعة من صباح أمس الثلاثاء.

ويبلغ عدد الناخبين في غات 11 ألفا و358 شخصا، 53% رجال، و47% نساء، وسيدلون بأصواتهم في عشرة مراكز، و34 محطة، حسب اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

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