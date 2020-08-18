حرس المنشآت النفطية يعلن فتح مؤقت لإنتاج وتصدير النفط

أعلن رئيس حرس المنشآت النفطية التابع للقوات المسلحة ناجي المغربي، عن فتح مؤقت لبعض المنشآت والحقول النفطية، تنفيذا لأوامر القيادة العامة للجيش.

وأكد رئيس حرس المنشآت النفطية، في كلمة مرئية أنه بناء على أوامر قيادة الجيش وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط، تمت الموافقة على فتح مؤقت لبعض المنشآت النفطية من أجل إفراغ الخزانات الممتلئة بالمكثفات المصاحبة لعمليات استخراج الغاز حتى يتم حل ازمة الكهرباء، ورفع المعاناة عن المواطن، وللحفاظ على المعدات وأدوات الأنتاج وغيرها.