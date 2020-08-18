غات تنتخب مجلسها البلدي في “ظرف استثنائي”

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، إقفال أبواب مراكز الاقتراع في انتخابات المجلس البلدية في غات، عند الساعة 7:30 مساءً، بنسبة مشاركة بلغت 54 %، من أصل 11,358 ألف ناخب.

وقالت اللجنة إنه تم توفير كافة احتياجات مراكز الاقتراع، لضمان عملية اقتراع آمنة في ظل وجود جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالخصوص.

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، الاثنين، عن تأجيل موعد انتخاب المجلس البلدي تراغن لأسباب لوجستية، وانتخاب المجلس البلدي ككل لأسباب أمنية.

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