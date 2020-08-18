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جمعة القماطي: «حفتر» خسر الورقة الوحيدة المتبقية له للاستمرار في المشهد الليبي

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم مبعوث فائز السراج رئيس “حكومة الوفاق” لدول المغرب العربي، جمعة القماطي، أن خليفة حفتر- المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية- رفع حظر تصدير النفط نتيجة ضغوطات دولية، وخسر الورقة الوحيدة المتبقية له ليستمر في المشهد الليبي، بعد هزيمته العسكرية.

وأضاف القماطي، في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “توتير”:”مجرم الحرب الانقلابي حفتر انتهى اليوم فعليا وليبيا إلى انفراج اقتصادي وسياسي كبير بتوافق دولي يشمل روسيا، التي أبدت استعدادها للتخلي عن حفتر”، على حد زعمه.

وأعلن رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي عن السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بتفريغ الخزانات الممتلئة بالموانئ النفطية، بناء على تعليمات القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وأوضح المغربي، في بيان مسجل اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار جاء نظرا لاستمرار تراكم المكثفات المصاحبة للغاز، ما يؤدي إلى تزايد القدرة التخزينية، ويتسبب في عدم توفير الغاز بالكمية المطلوبة للشركة العامة للكهرباء.

وأشار رئيس الجهاز إلى ما انتهى إليه الاجتماع الذي حضره عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط جاد الله العوكلي وررئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان، أول من أمس الأحد، لبحث الأوضاع الراهنة وما يتعلق بقطاع النفط والغاز، وعدم توفر الطاقة الكهربائية والانقطاعات المستمرة ما أثر على الحياة اليومية للمواطن.

وقال المغربي في ختام بيانه إنه لا مانع من فتح الموانئ النفطية للتصرف في النفط الخام المخزن لإتاحة الفرصة لتوفير الغاز المطلوب للتشغيل ولرفع المعاناة عن كاهل المواطن والمحافظة على البنية التحتية للموانئ والمعدات والمنشآت القائمة.

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التعاون النفط جمعة القماطي حفتر رفع الحظر ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • مرة القذافي القذافي القذافي …, وبعدين حفتر حفتر حفتر حفتر …..بعدين السراج السراج السراج السراج …..
    انتم وجودكم المعارضة والكلاب الضالة فالخارج خطر على ليبيا وعلى الامن الليبي سكاااتكم خير

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  • أنتم خسرتوا شرفكم وكرامتكم بجلبكم للمستعمر التركي فخسران الشرف أكبر من اي منصب ستتصدق عليكم به تركيا أفغير العار ينتظركم في صفحات التاريخ يا فجار وخاصه أنت يا رأس الحمار

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  • اي فاقد شرفه مثلك بعمالته لدوله تحتل بلده ينبغي أن لا يتحدث عن الشرفاء من أمثال حفتر فيكفيه شرف انه حاول أن يحرركم من الدواعش والقاعده فأن استطاع كان بها وان لم يستطع فكيفي انه حاول

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  • متخلف عقليا بيهم بالمقلوب فالعالم كله يرى سيطرة المشير على القرار بعكس مايروجه الخوان من اكاذيب من سيطرة الروس على الموانئ النفطية والقرار مرتبط باسباب فنية وتخفيف مشكلة انقطاع الكهرباء وليس قرار دائم وهذا مصدر قوة وورقة رابحة فمن يملك فتح واغلاق النفط يملك ليبيا !!!

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  • القماطى هذا واحد خامر عميل للمخابرات الإنجليزية ولا عنده ذرة رجولة فهو أحد زمر الكلاب الظالة ينبح من خارج ليبيا ولا تحلو له الحياة إلا فى ظل لعق أحذية اسياده المستعمرين ثم لماذا لا يعيش معنا فى ليبيا ؟ ولماذا عاد وهرب مرة أخرى لبريطانيا لأن الزنتان لعبوله لعبته وما عنده بيش يقابل فى ليبيا ؟

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