ليبيا الان

إعلامي مصري: «أردوغان» حصل على 16 مليار دولار من أموال الليبيين لحسابه الخاص

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال الإعلامي المصري أحمد موسى، إن وزيري دفاع قطر وتركيا كانا في طرابلس لمقابلة السراج وميليشياته

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، “قطر تمول مجموعات إرهابية في ليبيا، وهي مجلس شورى بنغازي، ومجلس شورى درنة وأجدابيا وسرت، وقوات درع ليبيا، ومؤسسة الأندلس للأعمال الخيرية، وغرفة عمليات ثوار ليبيا، ولواء الصمود.. وغيرها”

وتابع الإعلامي أحمد موسى “قطر أرسلت وزير دفاعها إلى ليبيا، ويتم إنشاء منظمات وقواعد عسكرية لها هدف محدد في غرب ليبيا”

وأكد الإعلامي أحمد موسى “هناك اتفاق تعاون ثلاثي بين تركيا والسراج وقطر، وكشفت تقارير أوروبية عن المؤامرة التركية في ليبيا”

وأوضح التقرير الأوروبي، أن وجود تركيا في ليبيا للسيطرة على الثروات النفطية في ليبيا، وهناك مخطط عائلي بامتياز وأسند أردوغان المهمة إلى أقرب حلفائه وهو زوج ابنته، مضيفا “أنه تم التنازل عن 16 مليار دولار من مقدرات الشعب الليبي لأردوغان وكانت ودائع نقدية ليبية في تركيا”.

الوسوم

طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ال 14مليار سرقتهم بريطانيا وعنلاءها الاخوان القابعين في قطر ومصر …
    بسم الله الرحمن الرحيم
    ” يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ ۚ ”
    صدق الله العظيم

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  • الشهيد معمر القذافي يشتم الحكام العرب 👇👇👇👇

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  • هذه صفات بلحة مصر وليست من شيم سيدك الحاج اردوغان . انتم أشباه إعلاميين تشرون وتباعون بسوق نخاسة بلحه وعيال زايد وبن سليمان.

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  • الحقيقة ساطعة وواضحة وضوح الشمس فى رابعة النهار شاء من شاء وأبى من أبى فقطر وتركيا ما فى ذلك شك أنهم سبب خراب ليبيا ونهب ثروتها ومن خلال خونة ليبين لعنة الله عليهم الى يوم الدين

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