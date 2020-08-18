خارجية البرلمان تعرب عن أسفها لتزايد عدد الشباب الليبيين المهاجرين

أعلنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عن أسفها لقيام بعض الشباب الليبي بالمغامرة بحياتهم والاتجاه للهجرة غير القانونية إلى أوروبا عن طريق قوارب الموت.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، في بيان إنه يأسف للقيام بعمل خطير كهذا والاتجاه لعصابات تهريب البشر وأنه يتفهم الظروف الصعبة التي يعيشها الشباب الليبي والتي تضطرهم لحلول يائسة وخطيرة ، مضيفاً بأنه من المحزن أن يخاطر الشباب بأرواحهم للحصول على حقوق أساسية من المفترض أن يجدوها في بلادهم.

وأكد العقوري على ضرورة العمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح فرص العمل أمام الشباب وتحسين ظروف حياتهم، مضيفا أن مشاركة الشباب بشكل أكبر في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يعد التحدي الوطني الأكبر ويعتبر مسؤولية الجميع دون استثناء، مما يتطلب مشروع وطني شامل للاهتمام بشريحة الشباب.