هيئة الكهرباء بالحكومة الليبية: الشبكة ستستقر فور تزويدها بالوقود الكافي

أوضحت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، أن زيادة العجز في الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية ناتج عن نقص كبير في إمدادات الوقود من المصدر، مؤكدة أنه فور تزويد الشبكة بالكميات الكافية من مخصصات الوقود ستستعيد استقرارها الكلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة، إن طرح الأحمال خارج عن إرادة الشركة العامة للكهرباء، وأن أغلب الوحدات بمحطات الكهرباء في المنطقة الشرقية تعمل بنصف قدرتها الإنتاجية بسبب نقص إمدادات الوقود من المصدر، وكذلك من أجل الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية.

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