البعثة الأممية تشيد بعزم مواطني غات على المشاركة في انتخابات بلديتهم

أخبار ليبيا24 – متابعات

أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعزم وتصميم مواطني مدينة غات على ممارسة حقوقهم الديمقراطية بالمشاركة في الانتخابات البلدية للمدينة، التي تعتبر أول انتخابات محلية تجرى في ليبيا خلال العام الحالي، وفق قولها.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز في بيان نشرته البعثة الأممية اليوم الثلاثاء: “أشيد بالتزام مواطني مدينة غات انتخاب ممثليهم في المجلس البلدي بشكل ديمقراطي، متحدّين بذلك الصعوبات العديدة التي تواجه مدينتهم وبلادهم في هذه الأوقات العصيبة”.

وأضافت وليامز: “كما إنّني أثني على الجهود المضنية التي بذلتها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لإجراء هذه الانتخابات الأولى، لاسيما تطبيقها جميع التدابير الاحترازية الضرورية لحماية النّاخبين وفرق عمل مراكز الاقتراع والجهات الأخرى المعنية بالانتخابات”.

وجددت البعثة الأممية، تأكيد دعمها القوي للشعب الليبي في إجراء الانتخابات البلدية وتعزيز الحوكمة المحلية، ودعمها القوي للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لدورها الحيوي في ضمان إجراء الانتخابات البلدية بطريقة ديمقراطية ومن خلال عملية شاملة وذات مصداقية.

وشهدت مدينة غات اليوم الثلاثاء إقامة انتخابات المجلس البلدي للمدينة، حيث كانت نسبة المشاركة فيها %54، بحسب ما ذكرت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

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