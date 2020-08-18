ليبيا الان

«البكوش» من تركيا: بقاء «حفتر» في مناطق النفط قد يعرضنا لإغلاقات جديدة

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حرض صلاح البكوش، “حكومة الوفاق” على مهاجمة منطقة الهلال النفطي، لانتزاعها من سيطرة الجيش الوطني الليبي، في تغريدة له اليوم الثلاثاء على حسابه بـ”تويتر”.

قال “البكوش”: “إذا وافقت حكومة الوفاق على بقاء مليشيات حفتر ومرتزقة فاجنر في مناطق النفط، فيجب ان لا نستبعد وقوع اغلاقات جديدة تتبعها جولة اخرى من الابتزاز” على حد زعمه.

أضاف “البكوش” المقيم في تركيا: “إعادة فتح المنشآت النفطية أمر جيد. عدم وجود أي ذكر لميليشيات حفتر ومرتزقة فاغنر أمر سيئ. أم أن هذا هو الثمن الذي طلبه بوتين؟” وفق قوله.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ياحقير الاعلان عن فتح مؤقت للنفط وليس دائم وواضح من البداية وجاء بقرار من حامى الخط الاحمر ياحمار الذى لا يشق له غبار ومن يتحكم فى القرار المشيران ياجرذان

    رد

  • من يسيطر على النفط يسيطر على ليبيا فى النهاية فالخط الاحمر خط قوى قادر على صعق المرتزقة وتم اختياره بدقة

    رد

  • لعله الجيش قد أخطئ عندما اراد تحرير طرابلس يوم 4/4 2019 كان عليه القضاء علي جرذان مصراته اولاً ثم طرابلس ملحوق عليها لأن شذاذ الافاق من ارهابيين هم مليشيات ما تسمي مليشيات مصراته المارقه كنت وكانوا كثير من الليبيين يتمنون ان يمر يوم 24/8/2020 علي مصراته كما مر عليها 24/8/1920 يوم فككت ورفله في بضع ساعات أعتي مليشيات الارهاب المصراتيه التي كانت تمارس الحرابه والسرقه وقطع الطريق والاغاره علي باقي المدن الليبيه مستقويه بعمالة السويحلي لايطاليا التي سلحته كما تركيا تسلح في مصراته المارقه الآن ولكن بفضل من الله كانت نهايته المخزيه المذله لعموم مصراته في بني وليد ففي عيد الاضحي الذي صادف 24/8/1920 قد ذبح أحد جنود جيش عبد النبي بالخير أضحيتين في ذاك العيد أحدهما خروف والآخري ذبح المليشياوي رمضان السويحلي وانطفأت شرور نصراته وأنتهت في بني وليد غطرسة مصراته بفضل تفكيك مليشيات مصراته علي يد شجعان ورفله في بني وليد يوم عيد الأضحي ولكن الطغاة الارهابيين لا يعترفوا بعيد او بأي مناسبه ولكن اندحرت وللآبد أطماع مصراته في ان يكون لها شآن وبقيه مدن ليبيا

    رد

  • لعله الجيش قد أخطئ عندما اراد تحرير طرابلس يوم 4/4 2019 كان عليه القضاء علي جرذان مصراته اولاً ثم طرابلس ملحوق عليها لأن شذاذ الافاق من ارهابيين هم مليشيات ما تسمي مليشيات مصراته المارقه كنت وكانوا كثير من الليبيين يتمنون ان يمر يوم 24/8/2020 علي مصراته كما مر عليها 24/8/1920 يوم فككت ورفله في بضع ساعات أعتي مليشيات الارهاب المصراتيه التي كانت تمارس الحرابه والسرقه وقطع الطريق والاغاره علي باقي المدن الليبيه مستقويه بعمالة السويحلي لايطاليا التي سلحته كما تركيا تسلح في مصراته المارقه الآن ولكن بفضل من الله كانت نهايته المخزيه المذله لعموم مصراته في بني وليد ففي عيد الاضحي الذي صادف 24/8/1920 قد ذبح أحد جنود جيش عبد النبي بالخير أضحيتين في ذاك العيد أحدهما خروف والآخري ذبح المليشياوي رمضان السويحلي وانطفأت شرور نصراته وأنتهت في بني وليد غطرسة مصراته بفضل تفكيك مليشيات مصراته علي يد شجعان ورفله في بني وليد يوم عيد الأضحي ولكن الطغاة الارهابيين لا يعترفوا بعيد او بأي مناسبه ولكن اندحرت وللآبد أطماع مصراته في ان يكون لها شآن وبقيه مدن ليبيا

    رد