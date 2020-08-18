«البكوش» من تركيا: بقاء «حفتر» في مناطق النفط قد يعرضنا لإغلاقات جديدة

حرض صلاح البكوش، “حكومة الوفاق” على مهاجمة منطقة الهلال النفطي، لانتزاعها من سيطرة الجيش الوطني الليبي، في تغريدة له اليوم الثلاثاء على حسابه بـ”تويتر”.

قال “البكوش”: “إذا وافقت حكومة الوفاق على بقاء مليشيات حفتر ومرتزقة فاجنر في مناطق النفط، فيجب ان لا نستبعد وقوع اغلاقات جديدة تتبعها جولة اخرى من الابتزاز” على حد زعمه.

أضاف “البكوش” المقيم في تركيا: “إعادة فتح المنشآت النفطية أمر جيد. عدم وجود أي ذكر لميليشيات حفتر ومرتزقة فاغنر أمر سيئ. أم أن هذا هو الثمن الذي طلبه بوتين؟” وفق قوله.