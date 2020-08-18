كيف علقت ‘بركان الغضب’ على إعلان الجيش فتح منشآت النفط؟

نشرت غرفة عمليات “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق تعليقا على إعلان حرس المنشآت النفطية التابعة للجيش الوطني الليبي فتح الموانئ النفطية بصفة مؤقتة.

وقالت في تدوينة على صفحتها على “فيسبوك”: “رسالتنا بالأمس كانت واضحة.. إما فتح الموانئء والحقول النفطية فورا والخروج من سرت والجفرة، إما أن قوات البركان ستبدأ في التقدم”، على حدّ قولها.

وأضافت “حفتر فتح اليوم الموانئء والحقول النفطية.. الآن ستكون له مهلة قليلة لتسليم سرت والجفرة للقوات الشرعية وإلا فإن حمم البركان ستبدأ تمطر على مليشياته ومرتزقته حتى يفنو ويتحرر تراب الوطن من رجسهم”، وفق تعبيرها.

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وكان رئيس حرس المنشآت النفطية التابع للقوات المسلحة ناجي المغربي، عن فتح مؤقت لبعض المنشآت والحقول النفطية، تنفيذا لأوامر القيادة العامة للجيش.

وأكد رئيس حرس المنشآت النفطية، في كلمة مرئية، مساء الثلاثاء، أنه بناء على أوامر قيادة الجيش وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط، تمت الموافقة على فتح مؤقت لبعض المنشآت النفطية من أجل إفراغ الخزانات الممتلئة بالمكثفات المصاحبة لعمليات استخراج الغاز حتى يتم حل ازمة الكهرباء، ورفع المعاناة عن المواطن، وللحفاظ على المعدات وأدوات الأنتاج وغيرها.

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