ليبيا الان

كيف علقت ‘بركان الغضب’ على إعلان الجيش فتح منشآت النفط؟

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نشرت غرفة عمليات “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق تعليقا على إعلان حرس المنشآت النفطية التابعة للجيش الوطني الليبي فتح الموانئ النفطية بصفة مؤقتة.

وقالت في تدوينة على صفحتها على “فيسبوك”: “رسالتنا بالأمس كانت واضحة.. إما فتح الموانئء والحقول النفطية فورا والخروج من سرت والجفرة، إما أن قوات البركان ستبدأ في التقدم”، على حدّ قولها.

وأضافت “حفتر فتح اليوم الموانئء والحقول النفطية.. الآن ستكون له مهلة قليلة لتسليم سرت والجفرة للقوات الشرعية وإلا فإن حمم البركان ستبدأ تمطر على مليشياته ومرتزقته حتى يفنو ويتحرر تراب الوطن من رجسهم”، وفق تعبيرها.

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وكان رئيس حرس المنشآت النفطية التابع للقوات المسلحة ناجي المغربي، عن فتح مؤقت لبعض المنشآت والحقول النفطية، تنفيذا لأوامر القيادة العامة للجيش.

وأكد رئيس حرس المنشآت النفطية، في كلمة مرئية، مساء الثلاثاء، أنه بناء على أوامر قيادة الجيش وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط، تمت الموافقة على فتح مؤقت لبعض المنشآت النفطية من أجل  إفراغ الخزانات الممتلئة بالمكثفات المصاحبة لعمليات استخراج الغاز حتى يتم حل ازمة الكهرباء، ورفع المعاناة عن المواطن، وللحفاظ على المعدات وأدوات الأنتاج وغيرها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • يامتخلف عقليا فتح النفط مؤقتا لاسباب فنية لتفريغ الخزانات وسيتم اغلاقها مرة اخرى فالجيش الوطنى لايخشى شوية جرذان لا تستطيع الاقتراب من الخط الاحمر الحصين ومن يقترب منه هالك ويعقبه هجوم عكسى لتحرير مصراته !!

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  • سلم والله حرشايتك فهل يافاسد أنتم بحجم الجيش حتي تكذب وتقول هددنا ففتح حقول النفط السبب ياحمار هناك ضرر سيحصل للانابيب والصهاريج من طول الاغلاق جاء ذلك بعد التشاور مع مختصين لذلك تم الفتح مؤقتا ياحمار

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  • الكلاب الي ينبحوا على المعاشات والمرتبات المتأخرة –
    هذه المرتبات تأخذوها من المفسدين في الادارات وتقوم الرقابة بالحجز على ممتلكاتهم الخاصة –
    لان الادارات هي التي تسرق في معاشات الموظفين وتعامل الادارات مع الموظفين مثل تعامل العبيد الذين يعملون ل اسيادهم – لو كانت الرقابة فعلا تهتم بشءون المواطن وتخاف عليه زي ما يكذبوا عليكم الهاربين لمصر وكلاب الاخوان عملاء بريطانيا وعملاء بني صهيون –
    راهو تعاملوا مع الادارات بالحكم القضاءي الشرعي – “السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم بما كسبوا نكالا من الله والله عليم حكيم ” صدق الله العظيم
    اما موضوع فتح للمنشءات النفطية لتمويل بناء انفجارات لبنان بالنفط الليبي – !!!!!
    ودعم مشاريع كاس العالم القطري …!!!!!
    وتمويل احزاب – مصر – عبارة عن فساد وفوضى ومحاولة إسقاط الحكومة الشرعية الليبية – وتقعدوا فالمظاهرات يضحكوا عليكم العالم – النفط يجب اغلاقه غصبا عن اي كلب يتحدث باسم الليبيين او اي خاءن بايع وطنه لاجل حفنة دولارات …. فورا
    الاقفال النفطي سيستمر والمعاشات والمرتبات الليبيين سيتم اخذها من محاكمة الأدرات واسترجاع الام ال المسروقة والحجز على املاك الإداريين والبرلمانيين والاحزاب الليبية ومحاسبة وزارة الصحة على كل هذا الفساد والعيادات الخاصة والاجهزة المسروقة من المستشفيات العامة .

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  • الجغرة والواحات ووادي الأجال ـ يمنع الصيد واطلاق النار على الحيونات البرية وسيتم استهداف اي سيارة أوشخص اجنبي أو غير أجنبي يقوم بالصيد في اي منطقة في الجنوب أو الشرق الليبي
    👇
    .youtube.com/watch?v=JnzzuCh_p5U

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