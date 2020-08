التاورغي: المليشيات المسلحة تمارس أبشع أنواع التعذيب ضد السجناء في غربي ليبيا

قال الناشط الحقوقي سراج التاورغي، الثلاثاء، إن المنظمات الأممية والإنسانية تعلم جيدا بسوء أوضاع السجناء غربي ليبيا سواء كانت تحت سيطرة حكومة الوفاق غير المعتمدة بطرابلس أو عشرات السجون التي تخضع للمليشيات المسلحة، مضيفا أنها لم تعلن عن موقف قد يشكل عامل ضغط لإنقاذ أرواح هولاء السجناء.

وأضاف التاورغي في تصريحات صحفية، أن حكومة السراج تسيطر على عدد من السجون بينها الجديدة والرويمي في طرابلس، مؤكدا أن المنظمات الدولية قد عبرت عن قلقها في وقت سابق، بسبب الأوضاع السيئة للسجناء وصحتهم في ظل الصراع الليبي وانتشار وباء فيروس كورونا بالبلاد.

وأوضح التاورغي

أنّ تقارير الأمم المتحدة المتعاقبة أكدت وجود عنف ضد السجناء وانتهاكات لحقوقهم

في سجون خارج سلطة حكومة السراج وإن كانت تتبعها اسميا، مؤكدا أن المليشيات

المسلحة الخارجة عن القانون تمارس أبشع أنواع التعذيب ضد السجناء.

وطالب التاورغي المجتمع الدولي بضرورة النظر إلى وضع نزلاء السجون الخاضعة للمليشيات المسلحة، لافتا إلى أنهم يواجهون مصيرا غامضا لعدم توفر ظروفا صحية ملائمة لهم، مضيفا أن تفشي فيروس كورونا بين السجناء قد يكون كبيراً.

وتساءل التاورغي

من يراقب السجناء ومن يوفر لهم ظروفاً صحية تحميهم من خطر فيروس كورونا المنتشر

بالبلاد.

