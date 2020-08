114 حالة إجمالي إصابات فيروس كورونا في طبرق

أعلنت إدارة الخدمات الصحية طبرق، أمس الثلاثاء، أن

إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في البلدية بلغ 114 حالة حتى الآن .

وأوضحت الإدارة، في

منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، حول

الوضع الوبائي فى البلدية، أن العدد الإجمالي للحالات النشطة وصل إلى 52 حالة، وإجمالي

حالات الشفاء بلغ 49 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة في البلدية 13 حالة، مشيرة إلى

أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا 114 إصابة .

