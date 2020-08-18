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«الشاطر»: ورقة ضغط «حفتر» الأخيرة ذهبت إلى سلة المهملات

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري، أن ورقة ضغط التي يملكها “حفتر”- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر- الأخيرة ذهبت إلى سلة المهملات.

وقال “الشاطر” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” إن ليبيا خسرت 8  مليارات بحماقة وغباء مفرط، على حد تعبيره.

وتابع:” مبرر فتح النفط الضغوطات الدولية وحيثيات البيان رفع المعاناة عن المواطن، لا يجيدون صياغة البيانات حيث تفضح أكاذيبهم”، على قوله.

واختتم:” القبائل التي ادعى- في إشارة للمشير خليفة حفتر- إنها أمرت بالإغلاق اتضح أنها مجرد “فوطة سنفاز” لمسح الأوساخ فقط، على حد زعمه.

وأعلن رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي عن السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بتفريغ الخزانات الممتلئة بالموانئ النفطية، بناء على تعليمات القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وأوضح المغربي، في بيان مسجل الثلاثاء، أن هذا القرار جاء نظرا لاستمرار تراكم المكثفات المصاحبة للغاز، ما يؤدي إلى تزايد القدرة التخزينية، ويتسبب في عدم توفير الغاز بالكمية المطلوبة للشركة العامة للكهرباء.

وأشار رئيس الجهاز إلى ما انتهى إليه الاجتماع الذي حضره عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط جاد الله العوكلي وررئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان، أول من أمس الأحد، لبحث الأوضاع الراهنة وما يتعلق بقطاع النفط والغاز، وعدم توفر الطاقة الكهربائية والانقطاعات المستمرة ما أثر على الحياة اليومية للمواطن.

وقال المغربي في ختام بيانه إنه لا مانع من فتح الموانئ النفطية للتصرف في النفط الخام المخزن لإتاحة الفرصة لتوفير الغاز المطلوب للتشغيل ولرفع المعاناة عن كاهل المواطن والمحافظة على البنية التحتية للموانئ والمعدات والمنشآت القائمة.

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الشاطر حفتر سلة المهملات ورقة ضغط

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • حتى على فرض صحة أن النفط فتح فماذا ستقدمون يا ملعون يا شاطر يا غبى لليبين انعدام كل شىء كالعادة فماذا فعلتم بالنفط قبل الغلق ؟ ولا انجاز يحسب لكم على أرض الواقع مثلكم مثل العراقيين صرف المليارات ولا تحسن يذكر ومن يعترض فالاغتيال ولا غير الاغتيال ؟

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    • تريد انجاز على ارض الواقع؟ نذكر لك ثلاثه فقط غريان ترهونه الوطيه. هل ثلاثه اخرين ما فيش مانع؟ حقول النفط وغدا سرت وبعدها الجفره

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      • وغدا بيوتكم سيدنسها الاركاداش والشيشان والايرانيين والسوريين واليهود وكل من هب ودب والقائمة تطول الطليان والأمريكان والافرنسيس والانجليز وكل اعداء الله والوطن….. لم نكن أن تكون هناك نماذج قميئة امثالكم … انتم وحفتر وعقيلة ستذهبون كما ذهب القذافي وبطانته الفاسدة لأنكم لا تستحقون العيش في وطن إسمه ليبيا … وفي الآخرة جهنم وبئس المصير إن شاء الله تعالى ايها المجرمون العملاء والخونة ووكلاء الصهاينة وتركيا وأعداء الإسلام والعروبة …. اللعنة عليكم جميعا ….

  • بيفهم هذا الشاطط بالمقلوب فالفتح مؤقت لتوفير الغاز لمحطات الكهرباء وتفريغ الخزانات فى الموانئ لكن لم يتم فتح الحقول النفطية وستغلق الموانئ مرة اخرى بأمر من فتحها طالما ان المفتاح معه اما سرت والجفرة فراينا ماصدر عن البرلمان المصرى ان سرت والجفرة خط احمر حتى لو تدخلت جيوش العالم كله وليس تركيا التى اعلن متحدث اردوغان انها لاترغب فى الصدام مع مصر وهم يخشون من المفاجآة فى اى لحظة بعد هذه الحشود الصخمة ونسمع عن استعادهم للدفاع وليس الهجوم لانهم من الجنون حرب بين جيش مليون مقاتل وشوية مرتزقة مهما كان عدههم فهم اقل من لواء يمكن ابادتهم فى مساحة كبيرة فى الصحراء وهم اغبياء كالعادة

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