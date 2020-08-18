«الشاطر»: ورقة ضغط «حفتر» الأخيرة ذهبت إلى سلة المهملات

زعم عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري، أن ورقة ضغط التي يملكها “حفتر”- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر- الأخيرة ذهبت إلى سلة المهملات.

وقال “الشاطر” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” إن ليبيا خسرت 8 مليارات بحماقة وغباء مفرط، على حد تعبيره.

وتابع:” مبرر فتح النفط الضغوطات الدولية وحيثيات البيان رفع المعاناة عن المواطن، لا يجيدون صياغة البيانات حيث تفضح أكاذيبهم”، على قوله.

واختتم:” القبائل التي ادعى- في إشارة للمشير خليفة حفتر- إنها أمرت بالإغلاق اتضح أنها مجرد “فوطة سنفاز” لمسح الأوساخ فقط، على حد زعمه.

وأعلن رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي عن السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بتفريغ الخزانات الممتلئة بالموانئ النفطية، بناء على تعليمات القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وأوضح المغربي، في بيان مسجل الثلاثاء، أن هذا القرار جاء نظرا لاستمرار تراكم المكثفات المصاحبة للغاز، ما يؤدي إلى تزايد القدرة التخزينية، ويتسبب في عدم توفير الغاز بالكمية المطلوبة للشركة العامة للكهرباء.

وأشار رئيس الجهاز إلى ما انتهى إليه الاجتماع الذي حضره عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط جاد الله العوكلي وررئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان، أول من أمس الأحد، لبحث الأوضاع الراهنة وما يتعلق بقطاع النفط والغاز، وعدم توفر الطاقة الكهربائية والانقطاعات المستمرة ما أثر على الحياة اليومية للمواطن.

وقال المغربي في ختام بيانه إنه لا مانع من فتح الموانئ النفطية للتصرف في النفط الخام المخزن لإتاحة الفرصة لتوفير الغاز المطلوب للتشغيل ولرفع المعاناة عن كاهل المواطن والمحافظة على البنية التحتية للموانئ والمعدات والمنشآت القائمة.