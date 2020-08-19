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«حزب أردوغان»: جيشنا في مهمة بطولية في ليبيا ونؤسس دولة على الحدود

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا، عمر جليك، الثلاثاء، إن تركيا لا يمكن لأحد أن يتدخل في نظامها السياسي، مُعتبرًا تصريحات مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية القادمة جو بايدن، بحق بلاده، تصريحات انقلابية، واصفًا مهمة الجيش التركي في ليبيا بـ”البطولة”، على حد تعبيره.

وزعم جليك، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحزب، نقلته صحيفة “حرييت” التركية:” أن صدور تصريحات رامية للتدخل في ديمقراطية تركيا، من قبل مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، يعكس أزمة القيم في النظام السياسي الأمريكي.

واستنكر “جليك”، انتقاد المعارضة للجيش التركي، قائلاً:” جيشنا يخدم حاليًا ببطولة في ليبيا ويحارب الإرهاب في سوريا ويؤسس دولة على الحدود، ويقوم بواجبه من أجل حقوق ومصالح بلدنا”، على حد زعمه.

واعتبر “جليك” الاتفاقية بين اليونان وفرنسا في شرق المتوسط، “قرصنة”، مشيرًا إلى أن الإدارة القبرصية اليونانية لجنوب قبرص ليست هيكلًا ينتمي إلى تمثيل القبارصة الأتراك بأي شكل من الأشكال، على حد قوله.

الوسوم

الجيش العدالة والتنمية حزب أردوغان دولة على الحدود ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • الشيء الذي لم ينتبه اليه الليبيين –
    اذا كانت الاتفاقية بين الحكومة الليبية وتركيا – لماذا يتدخل الخليجيين والقطريين في هذه المواضيع …!!!! ما هي مصلحتهم …؟!!!
    فقط لنشر المشاكل والتفريق بين الليبيين خاصة بعد إعلانهم بالشراكة مع الصهاينة أعداء الاسلام .
    من المستحيل ان يكون آي صهيوني صديق لاي مسلم هذه رضعوها من حليب امهاتهم .
    فقط لمحاربة الدين الاسلامي ياكل منك ويقتالك هذه ملتهم حتى هتلر الألماني طردته يهودية فرنسية من المدرسة في ألمانيا في طفولته فقط لانه قال لها انت معلمة عنصرية – فأصبح قاءد لجيوش ألمانيا حتى دخل على الفرنسيين ادلاء يحملون له الورود ويبكون مثل الأطفال وهو فوق دباباته .

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