«حزب أردوغان»: جيشنا في مهمة بطولية في ليبيا ونؤسس دولة على الحدود

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا، عمر جليك، الثلاثاء، إن تركيا لا يمكن لأحد أن يتدخل في نظامها السياسي، مُعتبرًا تصريحات مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية القادمة جو بايدن، بحق بلاده، تصريحات انقلابية، واصفًا مهمة الجيش التركي في ليبيا بـ”البطولة”، على حد تعبيره.

وزعم جليك، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحزب، نقلته صحيفة “حرييت” التركية:” أن صدور تصريحات رامية للتدخل في ديمقراطية تركيا، من قبل مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، يعكس أزمة القيم في النظام السياسي الأمريكي.

واستنكر “جليك”، انتقاد المعارضة للجيش التركي، قائلاً:” جيشنا يخدم حاليًا ببطولة في ليبيا ويحارب الإرهاب في سوريا ويؤسس دولة على الحدود، ويقوم بواجبه من أجل حقوق ومصالح بلدنا”، على حد زعمه.

واعتبر “جليك” الاتفاقية بين اليونان وفرنسا في شرق المتوسط، “قرصنة”، مشيرًا إلى أن الإدارة القبرصية اليونانية لجنوب قبرص ليست هيكلًا ينتمي إلى تمثيل القبارصة الأتراك بأي شكل من الأشكال، على حد قوله.