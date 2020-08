إجراء عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في مصراتة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة كورونا

ببلدية مصراتة، أمس الثلاثاء، إجراء عملية ولادة قيصرية لأم حامل مصابة بفيروس كورونا

بمركز العزل رقم 1 بالمعهد القومي لعلاج الأورام .

وأوضحت اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أنه تم اجراء عملية ولادة قيصرية لأم حامل مصابة بفيروس

كورونا، كانت محتجزة بقسم العزل في المعهد القومي لعلاج الأورام، مبينة أن حالة الأم

والطفل بصحة جيدة.

