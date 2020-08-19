بعد وعيده بالسيطرة بالقوة مع الأتراك.. «المشري»: لا حل عسكري للأزمة في ليبيا

أعرب خالد المشري، رئيس “مجلس الدولة” الاستشاري، عن رفضه للحلول العسكرية في ليبيا، وقال في مداخلة هاتفية مع تلفزيون “ميدي 1” المغربي، مساء أمس الثلاثاء: “الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكرياً على الإطلاق” وفق قوله.

أضاف “المشري” في تصريحه للفضائية المغربية: “يجب أن يكون الحل من خلال الجهود الدبلوماسية، والحلول السياسية، لكي نصل إلى بر الأمان، فالشعب الليبي قد مل من الحرب والقتل والتهجير وهدم البنية التحتية” وفق تعبيره.

تصريحات “المشري” جاءت مناقضة لما صرح به، أمس الثلاثاء، حيث قال إن: “حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج على استعداد لبسط سيطرتها ونفوذها على كامل التراب الليبي بالتعاون مع حلفائها طبقا لبنود الاتفاق السياسي الذي يلزم حكومة الوفاق بأن تكون مسيطرة على كل ليبيا”، وفق قوله، وذلك عقب لقائه مع وزيري الدفاع التركي والقطري.