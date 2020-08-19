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بعد وعيده بالسيطرة بالقوة مع الأتراك.. «المشري»: لا حل عسكري للأزمة في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب خالد المشري، رئيس “مجلس الدولة” الاستشاري، عن رفضه للحلول العسكرية في ليبيا، وقال في مداخلة هاتفية مع تلفزيون “ميدي 1” المغربي، مساء أمس الثلاثاء: “الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكرياً على الإطلاق” وفق قوله.

أضاف “المشري” في تصريحه للفضائية المغربية: “يجب أن يكون الحل من خلال الجهود الدبلوماسية، والحلول السياسية، لكي نصل إلى بر الأمان، فالشعب الليبي قد مل من الحرب والقتل والتهجير وهدم البنية التحتية” وفق تعبيره.

تصريحات “المشري” جاءت مناقضة لما صرح به، أمس الثلاثاء، حيث قال إن: “حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج على استعداد لبسط سيطرتها ونفوذها على كامل التراب الليبي بالتعاون مع حلفائها طبقا لبنود الاتفاق السياسي الذي يلزم حكومة الوفاق بأن تكون مسيطرة على كل ليبيا”، وفق قوله، وذلك عقب لقائه مع وزيري الدفاع التركي والقطري.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • نعم تهديد ووعيد المشري كان ومازال قائما ما لم يفتح معسكر الكرامه حقول النفط لكن اليوم نجحت الدبلوماسيه الامريكيه ونهاية شهر ثمانيه انسحاب كامل من سرت وتسليمها للسراج ونهاية شهر عشره يتم تسليم الجفره وانسحاب الروس وفي نهاية نوفمبر بداية تكوين ااجيش الليبي ومقره طرابلس العاصمه هذا في حالة الكل يتخطى فيروس الكورونا

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