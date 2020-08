المشري يرحب بجهود المغرب لحل الأزمة الليبية و يعلن استعداده للقاء عقيلة صالح

رحب رئيس ما يعرف بـ مجلس الدولة خالد المشري بالجهود المغربية المبذولة برعاية العاهل المغربي محمد السادس لحلحلة الأزمة الليبية .

و أكد المشري، في تصريح صحفي، الأربعاء، استعداده للدخول في حوار سياسي مع كافة أطراف الصراع في ليبيا، مشيرا إلى أنه مستعد للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في المغرب للدفع بالجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراعالدائر في البلاد.

