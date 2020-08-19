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المشري يرحب بجهود المغرب لحل الأزمة الليبية و يعلن استعداده للقاء عقيلة صالح

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

رحب رئيس ما يعرف بـ مجلس الدولة خالد المشري بالجهود المغربية المبذولة برعاية العاهل المغربي محمد السادس لحلحلة الأزمة الليبية .
و أكد المشري، في تصريح صحفي، الأربعاء، استعداده للدخول في حوار سياسي مع كافة أطراف الصراع في ليبيا، مشيرا إلى أنه مستعد للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في المغرب للدفع بالجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراعالدائر في البلاد.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • للأسف المغرب معظمهم خونة وحتى الملك المغربي مرض من الفساد الذي في حكومته وهم يستغلون هذا المرض الذي الم بملك المغرب فقط للفساد دون اي محاسبة وأغلبهم قابعين في فرنسا ومحاولة استجلاب ابنه وتكوين موسسات عميلة للاستعمار الفرنسي – ومعادية للإسلام – ختى اليهود في المغرب سعى برلمان المغرب لتكوين قرى ومدن خاصة بهم – وطبعا محاولة تاجيج المعارك في ليبيا لتوسيع الاستيطان اليهودي – وعمالتهم للخليجيين – تراهم في المطارات بين فرنسا والخليج – حتى بلادهم ممنوعين للدخول اليها وقلة المحاسبة والفساد القضاءي في المغرب وعدم وضع الشريعة الاسلامية الصحيحة فالأحكام – مع احترامي للمغاربة الحقيقيين ابناء الارض هذه خيانة والله لا يهديهم اذا فرطوا في بلادهم لاجل استعمار يبحث عن مرتزقة ليقاتلون لاجله فهم لا يخسرون شيء. اذا احتلت دولة اخرى – او حصل فيها اي نزاعات – نسوا الله فانساهم انفسهم . والايام ستبث هذا الكلام .

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