نائب إيطالي: روسيا وتركيا تتقاسمان ليبيا وحكومتنا صامتة

اعتبر السيناتور في حزب “اخوة ايطاليا” اليميني المعارض في إيطاليا، أدولفو أورسو، أن إنشاء “قاعدة بحرية تركية في مصراتة ، وقاعدة روسية في سرت”، يوضح أن “ليبيا يتم تقسيمها وسط صمت مذهول من الحكومة” الايطالية”.

ووصف رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالية “كوباسير”، أن ما يحدث في ليبيا “خيانة لمصالح إيطاليا الحيوية”، مطالبا وزير الخارجية، لويجي دي مايو بالمثول أمام البرلمان لتوضيح “ما يبدو أنها أخطر هزيمة في تاريخنا الجمهوري”، بحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

وأشار أورسو، “مصير إيطاليا لن يتم تحديده في بوميليانو”، في اشارة الى انتخابات محلية في المدينة باقليم كمبانيا مسقط رأس دي مايو، “بل في البحر الأبيض المتوسط ​​حيث نخسر على الجبهة بأكملها: في ليبيا كما في لبنان وسورية وشرق المتوسط​​. هناك دول أخرى تحتل الدور الذي كان لإيطاليا”.

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