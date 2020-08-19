السراج يبحث خطط شركة الكهرباء لتقليص طرح الاحمال

بحث رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، في اجتماع موسع عقده مع رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ورئيس ديون المحاسبة خالد شكشك، وبعض المستشارين مساء الثلاثاء، تطوير عمل شبكة الكهرباء.

وتطرق السراج إلى التوصيات السابقة أطلقها المجلس بخصوص وضع حلول عاجلة لتغطية استهلاك الطاقة في أوقات الدروة الصيفية التي تصل حتى 7 آلاف ميغاوات.

وقال المجلس الرئاسي في توضيح نشره عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إن السراج ناقش المشروعات المتوقفة إلى جانب الإجراءات لتشغيلها في أقرب فرصة.

وتعيش ليبيا على وقع أزمة في توليد الطاقة الكهربائية تسببت في طرح أحمال يصل لساعات، فيما بلغ الانقطاع في بعض المناطق لأيام.

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