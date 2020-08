أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، عن حدوث انهيار

في الشبكة مما أدى إلى انقطاع التيار عن المنطقة الغربية و إظلام تام في غرب

البلاد، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة مع عدم فصل وحدات التوليد.

وأكدت الشركة أنه جاري بناء الشبكة حتى تتمكن من إعادة

التيار إلى كافة المناطق المتضررة .

