قائد عملية “إيريني”: أحرزنا تقدما كبيرا في مكافحة تهريب السلاح إلى ليبيا

أكد قائد عمليات بعثة “إيريني” لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، الأدميرال “فابيو أجوستيني”، إحراز تقدم كبير في مكافحة تهريب الأسلحة والنفط من ليبيا وإليها، خلال الأشهر الثلاثة التي بدأت فيها العملية.

وأوضح أجوستيني في تصريحات لصحيفة “كابا” اليونانية، أن العملية تتضمن إضافة إلى السفن في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، الوسائل الجوية والأقمار الصناعية الأوروبية.

وأكد “فابيو أجوستيني”، أن البعثة تعمل بصرامة، وضمن قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال- طرابلس”.

وأشار أجوستيني: ” فيما يتعلق بمخاوف بعض الدول بشأن ما إذا كانت البعثة يمكن أن تعمل كعامل جذب لتدفقات الهجرة، فإن البعثة تقدم تقارير شهرية إلى المجلس الأوروبي تثبت عدم ملاحظة أي زيادة في التدفقات بسبب الأعمال”.

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