مجلس رجال الأعمال الليبي التونسي يناشد بفتح المنافذ

طالب أعضاء المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين، بضرورة إعادة فتح المعابر بين البلدين في أقرب فرصة، لضمان تعزيز التبادل التجاري وخدمة للأسواق المحلية.

وناشد أعضاء المجلس، خلال اجتماع مشترك عقد يوم الاثنين الماضي، في تونس العاصمة، السلطات في البلدين بضرورة وضع حلول لإنهاء العراقيل التي توجه رجال الأعمال والتجار مطالبين في الوقت ذاته بتطبيق الإجراءات الصحية التي من شأنها الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأفاد المكتب الإعلامي لمديرية أمن منفذ رأس اجدير، في يوليو الماضي، إن عملية التبادل التجاري عبر المنفذ مع تونس مازالت مستمرة وبنفس الناس حتى خلال فترة كورونا.

وأشارت مديرة الأمن، إلى أن عملية تسليم البضائع تتم في نقطة بين البلدين، على أن يتم تحميل السلع في شاحنات أخرى بدون معاملة مباشرة من السائقين وسط إجراءات مشددة تُلزم كافة العمال والسائقين والتجار والأجهزة الأمنية والرقابية في المنفذ بالتقيد بضوابط الإجراءات الصحية الوقائية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا.

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