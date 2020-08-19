خلل في البنية التحتية بمستشفى الهواري يتسبب في نقل الحالات الحرجة نحو برج الأمل

بنغازي-العنوان

أعلنت رئيسة اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الليبية، فتحية العريبي، اليوم الثلاثاء، عن نقل الحالات الحرجة من مستشفى الهواري العام إلى برج الأمل بمركز بنغازي الطبي.

وقالت العريبي وفق تصريح نشرته اللجنة الطبية الاستشارية عبر صفحتها بـ فيسبوك “أنه نظرا لوجود خلل في البنية التحتية بمستشفى الهواري، الأمر الذي دعا وعلى وجه السرعة، إلى نقل الحالات الصعبة والذين يحتاجون إلى تنفس اصطناعي، إلى برج الأمل بمركز بنغازي الطبي”.

وأضافت العريبي أن الحالات المتوسطة التي تحتاج إلى رعاية طبية، سيجري استقبالها في مستشفى الهواري العام.