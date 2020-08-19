بوشناف يجري جولة تفقدية لسير العمل الأمني في بلديات الجبل الأخضر

البيضاء-العنوان

أجرى وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف، ليلة أمس الإثنين، جولة تفقدية في نطاق بلديات البيضاء ووردامة وشحات بالجبل الأخضر.

وشملت الجولة، وفق مكتب إعلام الوزارة، كافة شوارع ومفترقات البلديات الثلاثة، حيث تفقد بوشناف خلال الجولة الانتشار الأمني، ومدى الجاهزية العالية لكافة أقسام ووحدات مديريات الأمن الثلاث.

وأطلع بوشناف على الأوضاع الأمنية في بلديات الجبل الأخضر، من خلال استقراء آراء أعضاء هيأة الشرطة المكلفين بمهام التأمين والدوريات، المنتشرين على طول الطريق الدائري ومفترقات طرق وشوارع المدن التي شملتها الجولة.

وناقش بوشناف مع عدد من المواطنين الأوضاع المعيشية، مطمئنا من خلالهم على استتباب الأمن وعمل أعضاء هيأة الشرطة على ضبط الشارع العام ومنع الجريمة بما يحترم كافة حقوق المواطنين.

وثمن بوشناف عمل رجال الأمن، مؤكدا أنهم الحصن الحصين للمواطن من خلال حمايته والوقوف حائلا ضد كافة المؤامرات التي تحاك ضد الوطن من قبل العدو الخارجي الذي يحاول استغلال معاناة المواطن المفتعلة، لتقويض الأمن والاستقرار في كافة مدن ومناطق سيطرة الحكومة الليبية.

وأكد وزير الداخلية على ضرورة استمرار العمل وفقا لهذا النهج بما يحمي المواطن ويؤمن ظهر القوات المسلحة التي تحمي الإرهاب، وبما يحافظ على أمن واستقرار الجبهة الداخلية للمنطقة.

وشدد بوشناف على أن كافة مدن ومناطق الجبل الأخضر لطالما كانت الدرع الحصين للوطن من خلال احتضان الحكومة الليبية، وكذلك تقديم آلاف #الشهداء لأجل اجتثاث الإرهاب من كافة ربوع الوطن.

ورافق وزير الداخلية خلال الجولة مدير أمن البيضاء العميد خالد البسطة، ومدير أمن شحات العميد دكتور محمد فرج، بالإضافة إلى مدير أمن وردامة العقيد موسى عبدالله سعد، وعدد من مسؤولي الوزارة والمديريات.