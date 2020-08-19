فيديو| لتفريغ المكثفات المخزنة.. حرس المنشآت يعلن فتح الموانئ النفطية

بنغازي-العنوان

أعلن رئيس جهاز جرس المنشآت النفطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء ناجي المغربي، اليوم الثلاثاء، فتح الموانئ النفطية؛ وذلك للتصرف في النفط والنفط الخام؛ وذلك لتفريغ المكثفات المخزنة بغرض توفير الغاز المطلوب للطاقة الكهربائية.

وفي بيان له قال المغربي “إن القرار جاء بناء على تعليمات القائد العام، المشير خليفة حفتر، وبعد اجتماعه مع عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، جاد الله العوكلي، ورئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان”، “وما تم مناقشته في الاجتماع من مواضيع تخص قطاع النفط والغاز والأوضاع الراهنة المتعلقة بعدم توفر الطاقة الكهربائية والانقطاعات المستمرة مما أثر على حياة المواطن”.

وأضاف المغربي أن ذلك يأتي في إطار “رفع المعاناة عن المواطن بشتى نواحي الحياة والحفاظ على البنية في مناطق الإنتاج والتصدير والمحافظة على المنشآت النفطية القائمة من خزانات وأنابيب الغاز والنفط ومعدات التنقيب ونظرا لاستمرار تراكم المكثفات المصاحبة للغاز يؤدي إلى تجاوز القدرة التخزينية مما يتسبب في توفير الغاز بالكميات المطلوبة للشركة العامة للكهرباء”.

يشار على أن القائد العام للقوات المُسلحة المشير، خليفة حفتر، الأحد الماضي ، اجتماعا مع عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، جاد الله العوكلي، ورئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان.

وبحسب مكتب إعلام القيادة العامة، تم خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة بنغازي طرح العديد من النقاط التي تخص القطاع النفطي ومن ضمنها دور القطاع وقدرته على توفير أولويات المواطن من المحروقات بما يُمكّن من تغطية احتياجات الشبكة الكهربائية.