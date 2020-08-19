(شاهد الصور) القائد العام يلتقي مدير إدارة المخابرات الحربية المصرية

الرجمة-العنوان

التقى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية، المُشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، مدير إدارة المخابرات الحربية بجمهورية مصر العربية اللواء خالد مجاور.

وكشف مكتب إعلام القيادة العامة بأن، اللواء مجاور، سلم القائد العام رسالة وصفت بـ “المهمة” من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وحضر اللقاء الذي عقد بمقر القيادة العامة بالرجمة، رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، ورئيس أركان القوات الجوية الفريق صقر الجروشي، بالإضافة إلى الوفد المرافق لمدير إدارة المخابرات الحربية المصرية.